Duas mulheres foram atropeladas na noite de segunda-feira, dia 1º, por volta das 21h50min no km 278, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no distrito da Califórnia em Barra do Piraí.

O veículo atropelador, cuja placa não foi anotada deixou o local sem prestar socorro às vítimas. O carro seguia no sentido Barra do Piraí.

Uma mulher, de 56 anos, morreu no local. Por volta de 1 hora desta terça-feira, compareceu ao local o perito da Polícia Civil e liberou o corpo que foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Três Poços, em Volta Redonda.

A outra mulher atropelada, de 54 anos, teve ferimentos. Ela foi socorrida pela concessionária K-Infra e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A rodovia ficou interditada até a chegada da perícia.

De acordo com informações de pessoas no local, a princípio, as mulheres retornavam da igreja e caminhavam pelo acostamento quando provavelmente foram atropeladas.

Ocorrência foi apresentada na 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.