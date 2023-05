O policial passava de moto a caminho do trabalho quando foi morto por traficantes

Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) prenderam na tarde desta terça-feira, dia 2, Igor Bispo de Amorim, o “Fumaça”, de 31 anos, foragido da Justiça, na Rua Adherbal Monteiro, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Contra Igor Bispo, havia mandado de prisão em aberto e o Disque Denúncia pediu informações que ajudassem a polícia a cumprir a ordem judicial. Ele é envolvido na morte do 1º Sargento da Policia Militar Renato Tostes Carvalho, de 44 anos, lotado no 33º Batalhão de PM, com atuação em Angra dos Reis. O agente foi morto a tiros de fuzil em janeiro deste ano, no quilômetro 544, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura da Praia de São Gonçalinho em Paraty.

Segundo a PM, o agente passava de moto a caminho do trabalho quando foi emparelhado por um carro prata. O atirador efetuou os disparos e fugiu em seguida. Os tiros atingiram o policial e o veículo em que ele estava.

Integrante da facção Comando Vermelho (CV), o criminoso morava na Comunidade Ilha das Cobras, em Paraty. No ato de sua prisão, ele confirmou que teria participado da morte do policial militar.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Paraty, pela morte do policial. Ele ainda possui anotações criminais pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a sede da 35ª DP (Campo Grande), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.