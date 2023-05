Sindicato da Construção Civil elege nova diretoria

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região divulgou o resultado da eleição para a sua nova diretoria. A chapa encabeçada pelo candidato Zeomar Tessaro foi eleita com 1411 votos, dos 1430 trabalhadores votantes. A eleição aconteceu na quinta e sexta-feira (27 e 28), em urnas fixas e itinerantes que percorreram empresas e obras.

Os votos brancos somaram 19 e zero voto nulo. Foram eleitas as diretorias executiva e adjunta, o conselho fiscal (efetivo) e o conselho fiscal (suplente), para o quadriênio 2023/2027. O atual presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, agradeceu os trabalhadores e as trabalhadoras pela participação e parabenizou a diretoria eleita pela vitória, confiante que as reivindicações dos trabalhadores continuarão sendo prioridades.

– Sempre trabalhamos pela conquista dos reajustes salariais com ganho real e a garantia dos benefícios para os trabalhadores. Zeomar esteve junto comigo nessa trajetória de negociações com os setores patronais. Com certeza agora eu vou apoiá-lo. Toda a nossa diretoria está de parabéns porque lutou e continuará lutando pelos trabalhadores – disse.

Sebastião Paulo destacou a chegada de sete novos diretores que atuarão para melhorar ainda mais as suas condições de trabalho e dos seus companheiros e reforçarão as lutas do sindicato pela categoria e pela sociedade.

– Apesar da nossa atuação principal ser no movimento sindical, nós também fazemos parte dos movimentos sociais e populares, que sempre estiveram na luta pelos mais necessitados. O importante é que a nossa entidade continuará combativa, representativa e com a credibilidade que conquistamos – afirmou.

Zeomar Tessaro enalteceu a participação dos trabalhadores na eleição

Zeomar Tessaro, que atualmente é diretor de formação do sindicato, destacou que a aprovação da chapa com 98,67% dos votos dos trabalhadores e das trabalhadoras que compareceram as urnas, comprova a representatividade e demonstra o quanto é grande a responsabilidade e o comprometimento com a categoria.

– Esses votos representam o reconhecimento no trabalho que vem sendo feito no dia a dia. Podemos destacar que desde a implantação do Plano Real em 1994, na reforma trabalhista, golpe dado nos trabalhadores, nas crises política e econômica e na pandemia, nos orgulhamos de dizer que o nosso sindicato nunca fechou uma convenção ou um acordo sem que houvesse a reposição da inflação com mais ganho real – enalteceu Zeomar, ressaltando que com esse mesmo comprometimento dará continuidade na luta por melhores condições de trabalho e salários.