Policiais militares detiveram na noite de segunda-feira, dia 1º, dois suspeitos de tráfico de drogas com arma, drogas e munições na Rua Andrelândia no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima sobre dois homens que estariam armados e traficando no local levou os agentes até os suspeitos. Com eles foram apreendidos uma pistola com numeração suprimida, 14 munições, 50 pinos de cocaína, 23 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor e R$ 70. Foto: Polícia Militar