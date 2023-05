Um veículo desgovernado, que não teve o modelo e placas anotadas, bateu na madrugada do dia 1º de Maio, no monumento histórico de Tiradentes, que fica localizado na entrada do município de Passa Vinte, em Minas Gerais.

A estátua foi danificada na chegada da via de acesso ao município. A prefeitura ainda não se manifestou sobre a recuperação da estátua.