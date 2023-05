Comitiva de cidade da região dos Lagos conheceu os trâmites legais para que a Guarda Municipal possa ser armada e esteve nas instalações do Ciosp

O subsecretário municipal de Ordem Pública (Semop), subtenente Amauri Pego, e o comandante da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Silvano de Paula, receberam nesta terça-feira (2), a visita de representantes da segurança pública do município de Rio das Ostras, na região dos Lagos. O objetivo foi entender os trâmites legais para que a Guarda Municipal daquele município tenha porte de arma, além de conhecer o projeto Cidade Monitorada – aplicado por meio de câmeras em Volta Redonda.

Para o secretário de Segurança Pública e o comandante da Guarda Municipal de Rio das Ostras, Evandro Carvalho e João Henrique da Cunha, respectivamente, a visita rendeu excelentes resultados.

“Conseguimos esclarecer todas as dúvidas sobre os procedimentos legais que devemos fazer em relação ao porte de armas para os nossos guardas municipais, além de entendermos melhor sobre o monitoramento da cidade”, afirmaram.

“É importante que tenhamos a integração entre os municípios, pois temos que procurar sempre valorizar as guardas municipais”, ressaltou o comandante da GMVR, inspetor Silvano.

“Estamos sempre à disposição para a mostrar as nossas experiências em segurança pública, assim como para entender o trabalho feito em outras cidades, pois o conhecimento tem que ser compartilhado”, complementou o subsecretário Amauri Pego.

O titular da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, também reforçou e afirmou: “É de extrema importância essas visitas, para que possamos trocar as boas práticas e fortalecer as guardas municipais do nosso estado”, finalizou. Fotos: Divulgação/PMVR