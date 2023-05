Um carro pegou fogo no fim da tarde desta quarta-feira,dia 3, na Rua Lions Club, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para o local e controlou as chamas no veículo. No momento desta publicação, não havia informações sobre as causas do incêndio e nem sobre feridos. (Imagens: Redes Sociais)