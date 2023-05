Forças de segurança flagram motos irregulares em Volta Redonda

Um condutor não tinha habilitação e o outro andava com a placa do veículo na mochila, que agora configura crime

Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e policiais do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que atuam no bairro Retiro, flagraram nesta semana dois casos de irregularidades envolvendo motocicletas. Os veículos foram recolhidos ao Depósito Público Municipal, seguindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Na segunda-feira (1º), os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Antônio de Almeida, quando tiveram a atenção voltada para uma moto sem placa. Ao ser abordado, o condutor informou que a placa da moto estava na mochila. Ele foi conduzido à 93ª DP (Delegacia de Polícia), para apreciação das autoridades policiais e a moto foi recolhida ao Depósito Público.

No domingo (30), os agentes estavam em ação de fiscalização na Rua Santa Rita, também no Retiro, quando abordaram uma moto Honda Biz vermelha, que não tinha os equipamentos obrigatórios de segurança; o último licenciamento foi feito há 11 anos (2012); e estava sendo conduzida por um menor de idade. O veículo também foi recolhido ao Depósito Público.

“Os agentes envolvidos nesses dois casos estão de parabéns, pois agiram com eficiência e rapidez, evitando possíveis acidentes, uma vez que as irregularidades desses veículos são graves e ofereciam perigo a outras pessoas e a eles próprios. As ações de fiscalização continuam por toda a cidade e a meta é retirar das ruas todos os veículos que tragam perigo à população”, reforçou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Secom/PMVR