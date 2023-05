Agentes da Guarda Municipal e policiais militares do Proeis deram apoio à ocorrência, que foi alvo de denúncias

Um homem de 44 anos e morador de Barra do Piraí foi preso nessa terça-feira (2), após ter sido flagrado por agentes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC) – da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), furtando as janelas do antigo Colégio Volta Redonda/Anglo Americano, no bairro Aterrado. O fato foi denunciado por moradores vizinhos ao colégio desativado, que enviaram ao inspetor Augusto um vídeo mostrando ação de dois homens no local.

Após pedir apoio aos policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) da Base Integrada Aterrado, a equipe foi para o colégio e constatou que o portão principal estava aberto, com a fechadura arrombada e flagrou o suspeito retirando uma janela de alumínio de uma das salas da escola. Ele foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia).

“Ficamos sabendo de dois homens que entravam na escola desativada durante o dia, retiravam as janelas e só saíam com os produtos furtados à noite. Os especialistas da Polícia Civil estiveram no imóvel para fazer a perícia e todo o caso está sendo investigado na delegacia”, contou o inspetor Augusto.

“Sempre digo que não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade e esse é um exemplo. Os vizinhos filmaram a ação e denunciaram o caso. Agradecemos pela atuação, que nos levaram ao êxito. Estão de parabéns os agentes da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Augusto e GMs Rodrigo, Edson, Alves e Claudinei, bem como os sargentos Alan e Cipriano, do Proeis, que auxiliaram na ocorrência”, enalteceu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR