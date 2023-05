Homem é assassinado no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa

João Paulo de Souza Cesário, de 22 anos, foi assassinado a tiros no fim da madrugada desta quarta-feira, dia 3,, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

O corpo dele foi encontrado às margens da Estrada Governador Chagas Freitas. No local a o perito da Polícia Civil recolheu no local 10 estojos de munições deflagradas calibre .40. De acordo com as primeiras informações, João Paulo foi morto com oito tiros.

O corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços, em Volta Redonda. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.