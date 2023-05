Carro foi recuperado após trabalho de inteligência e devolvido ao verdadeiro dono

A proprietária de um Meriva bege recebeu seu bem de volta nesta terça-feira (2), cerca de cinco horas após ter solicitado ajuda ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). O furto ocorreu nas imediações de uma oficina mecânica onde foi deixado para conserto, no bairro Vila Americana, e encontrado em outro bairro, depois de um trabalho de monitoramento de imagens das câmeras e de investigação dos agentes.

🚓Por volta das 11h40, houve a informação sobre o furto do carro e, de imediato, os agentes do Ciosp começaram a procurar as imagens e conseguiram visualizar o veículo em cima de um guincho particular. Liderado pelo secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, os agentes da Pasta localizaram o proprietário do guincho, que os levou à rua onde havia deixado veículo, no bairro São Lucas, por volta das 16h50.

Quando estava sendo colocado no guincho da Guarda Municipal (GMVR) para ser encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no bairro Aterrado, os agentes foram abordados por um homem de 48 anos e morador da mesma rua onde estava o veículo, dizendo que havia adquirido o mesmo pela internet de uma terceira pessoa.

Diante dos fatos, os agentes decidiram levar o carro à 93ª DP, para fazer o registro de recuperação, além de comunicar à proprietária que o seu bem havia sido encontrado e fazer a devolução. Todos os fatos estão sendo apurados e investigados pela Polícia Civil.

“Os agentes do Ciosp e da Semop estão de parabéns, em especial o GM Da Silva, que teve a expertise na busca das imagens e conseguiu levantar os dados que nos levou à recuperação, bem como o subtenente Amauri Pego, pela rapidez na ação de recuperação do veículo”, enalteceu o secretário Luiz Henrique.

#vremordem #ordempublica #furtodeveículo #cameradeseguranca #monitoramento24hrs #recuperacaodeveiculo