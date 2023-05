Ele fugiu do local sem prestar socorro; vítima fatal tinha 56 anos

O homem que dirigia o carro que atropelou e matou uma mulher de 56 anos na noite desta segunda-feira, dia 1º, no km 278 da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do distrito da Califórnia, se apresentou ontem (02) de tarde na 88ª DP (Barra do Piraí). Ele também atropelou uma mulher de 54 anos, que acompanhava a vítima fatal. Ela permanece internada no HSJB (Hospital São João Batista) em observação. Na ocasião, o condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro. As duas andavam pelo acostamento da via quando foram atropeladas.

Em depoimento colhido pelo delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, o motorista contou que trafegava a 50 km/h e não viu as duas mulheres no acostamento. Ele assumiu que não parou prontamente para prestar socorro às vítimas e que estacionou o veículo um pouco à frente, numa rua transversal, retornando ao local a pé. Percebendo os populares exaltados e com medo de ser linchado, optou por não se identificar.

Embora o motorista tenha fugido, Furtado explicou que a pena dos crimes de lesão corporal e homicídio culposos de trânsito aumenta quando o autor do fato pode prestar socorro e não o faz. Como o condutor alegou risco pessoal, uma vez que os populares estavam indignados com o ocorrido e poderiam agredi-lo, o delegado esclareceu que tal ponto deve ser investigado, o que afasta a prisão neste momento. Furtado abriu inquérito policial para apurar e esclarecer o caso, indiciando o motorista pelos crimes cometidos.

– Lamento muito o ocorrido, que resultou na morte de uma mulher e deixou outra ferida. Mesmo o caso gerando comoção, precisamos trabalhar pautados na lei e verificar se o motorista realmente corria risco pessoal se socorresse as vítimas. Seguiremos apurando os fatos, ouvindo testemunhas e buscando provas. Também solicitei imagens de eventuais câmeras próximas ao local do acidente para confirmar a versão do condutor. A perícia no carro já foi feita na delegacia. E as penas destes crimes podem chegar a 8 anos de prisão – concluiu.