Operação Maio Amarelo 2023 é realizada pela PRF

Foi realizada no dia 3 de maio, terça-feira, uma atividade referente à Operação Maio Amarelo, com o tema “No trânsito, escolha a vida”. O evento ocorreu no auditório da 7° Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizada no km 310, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Paraíso, em Resende.

A ação educativa denominada Cinema Rodoviário teve a participação dos policiais do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte – GFT.

Esta ação consiste na realização de pequenas palestras e na exibição de breves vídeos educativos, onde são abordados os temas mais relevantes para a prevenção de acidentes, tais como: respeito aos limites de velocidade, consumo de bebidas alcoólicas durante a condução do veículo, uso do celular na condução do veículo, uso do cinto de segurança e dispositivos adequados para crianças, uso do capacete dos condutores de moto, entre outros.

Participaram da ação educativa cerca de 70 pessoas, entre condutores e passageiros que eram convidados durante as abordagens. Infelizmente, a cada ano, mais de 30 mil pessoas perdem a vida precocemente em acidentes de trânsito e as estatísticas apontam que mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados, pois decorrem de falha humana.

Faça sua parte e tenha ações positivas para um trânsito mais seguro.

Lembrando sempre que a nossa prioridade é a vida, é retornar todos os dias em segurança para nossos familiares e amigos. Desta forma, a PRF orienta a todos que redobrem a atenção e conduzam seus veículos com prudência e responsabilidade, pois no trânsito a responsabilidade é de todos nós e juntos salvamos vidas, você é fundamental nesse processo.

Clique nos links abaixo para assistir alguns vídeos educativos da PRF