O corpo de um jovem de 18 anos foi retirado do Rio Paraíba do Sul na manhã desta quinta-feira, dia 4, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. O rapaz foi identificado como Willian da Silva, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, mergulhadores da corporação entraram no rio e retiraram o corpo de Willian no trecho que passa pela Rua 10-B, por volta das 9h40min. No momento desta publicação, a perícia da Polícia Civil era aguardada para o local. Ainda não há informações sobre marcas de violência no cadáver. (Foto: Redes Sociais)