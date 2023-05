Nas redes sociais, o órgão publica semanalmente conteúdos educativos sobre segurança no trânsito nas rodovias

O DER-RJ inicia nesta sexta-feira, 5, uma campanha nas suas redes sociais para conscientizar o motorista que trafega pelas rodovias estaduais sobre a direção segura. Tendo como gancho o ‘’Maio Amarelo’’, movimento nacional de conscientização de segurança no trânsito, os posts publicados ao longo do mês alertam os motoristas sobre os riscos de não seguir as regras nas rodovias.

A campanha, intitulada “O Caminho Seguro é Você Quem Faz”, conta com materiais informativos no feed e nos stories no formato ‘’pode e não pode’’. A sequência de publicações iniciará com um carrossel de imagens de infrações e de boas condutas no trânsito. A ideia é chamar a atenção dos seguidores para erros graves que acabaram sendo normalizados por milhares de motoristas, mas também dar exemplos de direções seguras.

A segunda semana da ação mostrará, por meio de vídeo, comportamentos que não devem ser seguidos por motoristas, assim como boas práticas no trânsito. Alinhado com o carrossel da semana anterior, o vídeo mostrará como alguns motoristas se sentem à vontade com delitos que podem custar a sua vida.

Um levantamento realizado em 2020 pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação revelou que a principal causa dos acidentes de trânsito no Brasil é a negligência dos motoristas. A campanha para o Maio Amarelo nas redes sociais será encerrada na última semana deste mês, com a exibição de um vídeo com bons exemplos de motoristas, motociclistas, caminhoneiros e ciclistas.