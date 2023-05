Mulher morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Uma mulher ainda não identificada morreu na manhã desta quinta-feira (4) no acidente entre dois carros na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A colisão foi no trecho em frente ao Jardim Mariana e também deixou uma criança, de 3 anos, e um homem, de 31, feridos.

Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista. O homem ferido foi identificado como Felipe Barbosa Duarte e ele deu entrada no hospital lúcido e orientado. Já a criança é um menino e também deu entrada lúcida. Os dois estão passando por exames na unidade médica.

O acidente mobilizou duas ambulâncias e um carro da corporação. Uma viatura da Guarda Municipal também está no local orientando o trânsito, que segue bastante lento. (Foto: Redes Sociais)