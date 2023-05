Três motos com escapamentos adulterados (barulhentas) foram tiradas de circulação

Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do sistema integrado do Retiro e Aterrado (GMVR e Proeis – Programa Estadual de Integração na Segurança) e do programa Segurança Presente aturam em conjunto no projeto “VR em Ordem”, recolhendo 59 veículos irregulares ao Depósito Público Municipal durante o mês de abril. Foram 25 automóveis e 34 motocicletas. Entre os veículos estão três motos barulhentas, dois recuperados de furto e dois casos de embriaguez ao volante, com os condutores presos em flagrante.

As 34 motocicletas que foram encaminhadas ao depósito apresentaram problemas como: não possuir placa de identificação; condutor sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); condutor com CNH de categoria diferente; escapamento adulterado (descarga aberta) e estacionamento irregular com obstrução de calçada, após denúncia ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Já os 25 automóveis foram flagrados com as seguintes irregularidades: dois casos de embriaguez ao volante em flagrante; veículos em situação de abandono em via pública e gerando sensação de insegurança, após denúncias registradas no Ciosp; recuperação de dois veículos (moto e carro) com registos de roubo/furto na 93ª DP (Delegacia de Polícia), que foram devolvidos aos proprietários; e estacionamento irregular em frente a garagens, também após denúncias ao Ciosp.

“Precisamos sempre incentivar os cidadãos a denunciaram as irregularidades, que nos norteiam no planejamento correto. Vamos continuar nas ruas dia e noite para manter a ordem que a sociedade merece”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR