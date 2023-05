A Polícia Militar resgatou na tarde desta sexta-feira, dia 5, dois jovens que estavam jurados de morte e seriam executados pelo tráfico de drogas no Ilha Parque, em Volta Redonda. Uma das vítimas seria menor de idade.

Segundo as primeiras informações, os rapazes, de idades ainda não divulgadas, foram encontrados dentro de uma residência e estavam amordaçados, com os pés e mãos amarrados e a boca tampada por uma fita. O setor de inteligência da PM teria apurado ainda que, de lá, eles seriam levados por um carro e em seguida mortos.

Ao menos três viaturas da Polícia Militar estavam em frente a residência no momento desta publicação. Os jovens resgatados teriam sido confundidos com “x9”. Eles foram levados para a delegacia para prestarem depoimento. Também até o momento, não havia informações sobre suspeitos presos.

Suposto comunicado de facção criminosa circula pelo bairro

Suposto comunicado de facção criminosa circula pelo bairro – Um suposto comunicado da facção criminosa dominante no bairro está circulando entre os moradores por meio de um aplicativo de mensagens. O comunicado diz que se alguém for flagrado conversando com alguém da facção criminosa rival pagará pelo ato com a vida. Caso for uma conversa simples, o morador será obrigado a deixar a comunidade. “São anos respeitando. Abraça o papo, pro papo não abraçar”, ameaçou. Veja na íntegra a suposta mensagem.