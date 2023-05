200 novas bicicletas são entregues para os agentes de saúde de Resende

Novas bicicletas e kits com equipamentos de trabalhos foram entregues no posto de saúde do bairro Liberdade

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de 200 novas bicicletas e kits com equipamentos de trabalho para os agentes de saúde do município. A entrega ocorreu na quinta-feira, dia 4, no posto de saúde do bairro Liberdade.

As 200 novas bicicletas são entregues nas unidades de saúde com o objetivo de proporcionar mais agilidade, conforto e rapidez nos atendimentos e serviços realizados pelos agentes de saúde.

Os agentes também receberam kits de equipamentos compostos por garrafinhas, cadeado e tranca, boné e camisa. Além de um tablet que será utilizado nos atendimentos para gravar as informações dos moradores e todos os registros necessários.

-As novas bicicletas serão fundamentais para os agentes de saúde realizarem seus trabalhos com mais comodidade, e ainda otimizar o tempo de atendimento. A administração municipal também contratou o serviço de manutenção corretiva das bicicletas, assim será possível realizar reparos quando necessário e conservar os veículos por um longo tempo. Desde o início da atual gestão buscamos investir e trazer melhorias para a saúde pública em todos os setores, inclusive para a atenção básica – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.