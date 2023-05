Objetivo foi preparar o comércio para vendas em datas especiais como Dia das Mães, por exemplo

Cerca de 400 lojistas, prestadores de serviços e colaboradores participaram nos dias 03 e 04 (quarta e quinta-feira) da 1ª Jornada “O Jeito Disney de Encantar o Cliente”, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR). O objetivo do encontro foi capacitar o comércio para as vendas, principalmente, com foco em datas importantes como Dia das Mães, dos Namorados, Pais, Dia das Crianças e Natal. Organizado pela CDL Volta Redonda em parceria com o Sebrae-RJ, a capacitação foi realizada pela palestrante Verônica Marques, especialista no tema. O presidente da CDL-VR, Leonardo Almeida, fez a abertura e parabenizou os participantes por estarem sempre em busca de aprimorar ainda mais o atendimento ao consumidor.

“Cada detalhe foi pensado para encantar quem veio participar, para mostrar que cada detalhe faz a diferença na hora de receber o cliente. Trouxemos a magia para dentro da CDL, desde a recepção ao salão, com projeções sobre a Disney, carrinho de pipoca, personagens da Minnie e Mickey, recebendo os convidados, que também levaram lembrancinhas com o tema dessas duas noites mágicas. Todo esse cenário foi criado justamente para que as pessoas pudessem entender o conceito desse encantamento. Ficamos muito felizes de ver a felicidade dos nossos associados com todo o resultado, que foi extremamente positivo. Agradeço ao Sebrae-RJ e a Chic Viagens, que toparam esse desafio de encantar a todos”, afirmou.

De acordo com ele, proporcionar treinamento, qualificação e conhecimento, é uma das missões da CDL, que tem investido cada vez mais na capacitação do comércio, visando à atualização em atendimento, gestão e vendas. “Já fazemos esse trabalho, mas queremos ampliar e inovar, inclusive, na forma de promover, seja uma palestra, um curso, um workshop, trabalhando sempre pensando em como podemos crescer juntos. Quando pensamos em eventos assim, pensamos não só com o olhar de diretores, como presidente, mas como empresários, porque somos comerciantes também, conhecemos essa demanda por inovação, porque, o perfil do consumidor vem mudando e precisamos acompanhar esse novo mercado que se apresenta todos os dias”, acrescentou.

A analista de Negócios do Sebrae-RJ, Júlia Corrêa, que foi uma das coordenadoras do evento junto com a CDL Volta redonda, também fez um balanço do encontro. “A jornada sobre O Jeito Disney de Encantar Clientes trouxe uma visão mais ampla de como criar experiências baseadas em emoções pode gerar mais negócios para os lojistas a partir de engajamento e senso de pertencimento”, comentou.

Ela ressaltou que o Sebrae e a CDL trouxeram essa experiência na prática juntamente do conteúdo da Verônica, mostrando que é possível, sim, fazer a diferença para clientes em pequenos detalhes. “Foram muitos foram os feedbacks positivos de participantes, que já saíram cheios de ideias para aplicarem em seus negócios e começarem a por em prática detalhes que tragam emoções ligadas a seus produtos, inclusive já para o Dia das Mães”, acrescentou.

Tanto a palestra quanto um podcast sobre o tema será disponibilizado nas plataformas digitais da CDL, no youtube e no IGTV, com links no instagram @cdlvoltaredonda.