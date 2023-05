Grupo composto por membros do Poder Púbico Municipal, da sociedade civil organizada e do Fórum da Juventude Sul Fluminense estará à frente do CMDCA no biênio 2023/2025

Uma nova diretoria executiva e conselheiros tomaram posse do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), na tarde desta sexta-feira (5), para o biênio 2023/2025. A cerimônia aconteceu no auditório da prefeitura, no bairro Aterrado. O CMDCA é um órgão deliberativo e fiscal e controlador da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município. Além da diretoria, o órgão também conta com a participação de conselheiros que representam o governo municipal, sociedade civil e o Fórum da Juventude Sul Fluminense.

Em seu discurso de posse, a nova presidente do CMDCA, Paloma de Lavor Lopes, citou a mãe Guaraciara Lopes, vice-presidente da Casa da Criança e Adolescente e agradeceu a confiança e trabalho dos demais diretores e conselheiros.

“Aprendi muito com a minha mãe sobre os direitos da criança e adolescente. Desde os meus 11 anos, sou voluntária na Casa da Criança e Adolescente, então são 30 anos de trabalho ao qual me apaixonei. Volta Redonda segue sendo pioneira, inclusive com o CMDCA sendo formado por membros do Fórum da Juventude. Outros municípios do estado têm Volta Redonda como referência. Acredito na vontade de todos da diretoria para resolver as demandas e defender os interesses das crianças e adolescentes do município. Assumo com muito amor e temor”, afirmou Paloma.

Representando o prefeito Antonio Francisco Neto, o secretário municipal do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Carlos Macedo, agradeceu a vice-presidente anterior do CMDCA, Maria Cecília da Silva, que assumiu o conselho interinamente nos últimos meses e esteve presente na posse da nova configuração da diretoria executiva.

“Foi muito importante esta transição da Maria Cecília. Queremos dar trânsito e atendimento mais rápido possível às demandas do Conselho. Em breve, teremos eleição do próximo conselho tutelar e sabemos o quanto este momento é importante. Nós do Gegov nos colocamos à disposição. Ajudaremos o CMDCA no que for preciso. É como o prefeito Neto já nos disse: ‘Dinheiro não tem que estar em fundos, mas em programas e projetos que beneficiem nossas crianças e jovens’. O governo não se faz só com uma cabeça, mas com vários braços. Podem contar conosco”, destacou.

Ao todo, são 22 membros do CMDCA, compostos por nove do Poder Púbico Municipal, nove da sociedade civil organizada e quatro membros do Fórum da Juventude Sul Fluminense. Fazem parte da nova diretoria: a vice-presidente Katya Aguiar de Souza, a primeira secretária Sabine Barbosa Marangon, e a segunda secretária Ethiene Silva Correia.

Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR