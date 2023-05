Policiais militares apreendem drogas em Barra do Piraí

Na ação, foram apreendidos cocaína e dinheiro

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM (Barra do Piraí), apreenderam na tarde da quarta-feira, um suspeito de tráfico de drogas na Rua Mendes, no Centro, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima dava conta de que o suspeito tinha escondido as drogas debaixo da passarela. Durante abordagem foram aprendidos 24 pinos de cocaína, um telefone da marca Samsung e R$ 150,00 reais.

O preso e material apreendido foram levados à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sob a apreensão dos entorpecentes e a prisão do suspeito, por tráfico de drogas.