Para os pequenos se divertirem e ainda presentearem suas mamães, o Clubinho do Sider Shopping está especial. Na programação, as oficinas têm foco em criar lembranças para o Dia das Mães, seja pelo fato de o pequeno criar um presente único e especial ou, pela possibilidade de adultos e crianças botarem a mão na massa juntos, tornando essa data ainda mais especial.

“O Clubinho Sider do mês de maio é para se divertir e presentear as mamães. É o mês delas então elas podem participar das oficinas junto com os pequenos e, é claro, ganham uma lembrancinha produzida com muito amor”, disse a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo.

O Clubinho do Sider acontece todos os sábados, no horário das 15h às 19h, no 2º piso do Sider Shopping, com entrada gratuita, as inscrições são feitas no local à partir das 15h, limite é de 20 crianças por sessão.

No dia 06/05, a galerinha poderá produzir um porta-recado e já deixar bilhete lindo e emocionante. No dia 13/05, é hora de criar, no Ateliê de Personalização de Necessaire. Além de úteis, qual mamãe não vai querer ostentar esse presente desse com orgulho? Dia 20/05, tem a oficina que é sucesso entre crianças e adultos, Oficina de Slime. E no dia 27/05, é pra colocar a mão na massa na deliciosa Oficina de Minipizza.

Sozinho ou acompanhado, o importante se divertir e criar boas lembranças no Clubinho do Sider do Mês das Mães.

Clubinho do Sider

06/05 – Oficina de Porta Recado

13/05 – Ateliê de Personalização de Necessaire

20/05 – Oficina de Slime

27/05 – Oficina de Minipizza

Horário: 15h às 19h

Local: 2º piso – ao lado da Feito Doce

Limite de 20 crianças por sessão.

Inscrições a partir das 15h no local.

Evento gratuito.

Mais informações em sidershopping.com.br