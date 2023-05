Volta Redonda: obra da UPA Santo Agostinho está a todo vapor

Reforma e ampliação estão com trabalhos avançados, e unidade já ganhou novas cadeiras de rodas e ambulância

A reforma e ampliação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, avançaram nesta semana. A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, realizou uma visita técnica à obra, acompanhada do coordenador administrativo da unidade, Alex Martins, e anunciou investimentos. Duas novas cadeiras de rodas para melhorar o atendimento atual, enquanto a obra acontece, e uma ambulância nova, para equipar a estrutura de atendimento da unidade de saúde 24 horas.

“Adquirimos duas novas cadeiras de rodas para atender melhor os pacientes quando eles precisarem se deslocar dentro da unidade. E a UPA também já recebeu uma das 11 ambulâncias adquiridas pela secretaria de Saúde (SMS) e que vai oferecer mais eficiência e acolhimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, ressaltou a secretária Conceição.

Com R$ 2,7 milhões em investimentos provenientes do Governo do Estado, a obra de reforma e ampliação está na fase de colocação dos porcelanatos e calçamento, além de restauração na estrutura metálica e hidráulica, reparo na parte elétrica e instalação dos aparelhos de ar-condicionado.

“Muito em breve, entregaremos a nova UPA para a população. A obra está dentro do prazo. Os avanços alcançados na Rede Municipal de Saúde se devem ao trabalho sob a liderança do prefeito Antonio Francisco Neto e da secretária Conceição. Com isso, estamos melhorando a cada dia o atendimento à população de Volta Redonda”, confirmou o coordenador Alex Martins.

Obra

Com uma série de melhorias, o espaço ganhará uma nova climatização em todas as salas, com aquisição e modernização de equipamentos, com objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento a pacientes e também profissionais.

Com as obras, a capacidade de atendimento deve aumentar em mais de 45%. Hoje, em média, são realizados cerca de 170 atendimentos por dia. Com a entrega da revitalização, o espaço terá capacidade para atender 250 pacientes diariamente.

Além da ampliação, haverá a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; modernização da sala de raio-x; criação de um Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado também o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

Atendimentos provisórios

Por conta das obras, os atendimentos estão sendo realizados em uma unidade provisória na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), que fica na rua atrás da UPA. Em casos graves, é importante que a população procure as unidades de urgência e emergência: o Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado; e Hospital Dr. Munir Rafful, no Retiro.