Dois homens, de 43 e 34 anos, foram baleados no fim da noite de sexta-feira, dia 13, na Rua Pedro Barbosa Gama no Loteamento Nova Esperança, em Barra Mansa.

As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia. O mais novo levou um tiro no joelho, enquanto o mais velho foi baleado com dois tiros na região do abdômen.

Ainda não foi informado o estado de saúde das vítimas. O caso foi registrado na delegacia de Polícia de Barra Mansa.