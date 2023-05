Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 28º BPM (Volta Redonda), com informações repassadas pelo Disque Denúncia, apreenderam grande quantidade de material na Rua Jamaica, no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Paraíso, em Barra Mansa,

Policiais das equipes de busca, ala “A” e ala “B”, de posse de informações de que no endereço mencionado, estaria ocorrendo tráfico de drogas foram até o local. Duas jovens, de 25 anos e outra de 18 foram presas e uma menor de 14 anos foi apreendida.

Foram apreendidos uma folha de anotação do tráfico, 18 frascos de cheirinho da loló, três LSD, 28 tiras de maconha, 101 pinos de cocaína, oito kit’s contendo cada um (um cigarro, um pedaço de maconha, uma pedra de crack e um isqueiro) e R$140,00.

Foi apreendido também um aparelho celular Samsung (quebrado). Diante dos fatos, as duas mulheres e a menor, junto com material apreendido, foram levadas para a sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.