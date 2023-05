Policiais militares recuperaram um carro Mitsubishi, modelo Outlander, roubado há quase 10 anos na noite de sexta-feira, dia 5, na Avenida Sete de Setembro no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O motorista do veículo, de 23 anos, foi abordado e durante fiscalização os agentes perceberam que o carro estava com sinais de identificação adulterados, como o número do chassi, que estava raspado.

Os policiais descobriram então que o carro na verdade era um clone e que a placa original é outra. De acordo com a polícia, o veículo foi roubado em 2014. O motorista foi levado para a delegacia.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre como ficou a situação dele na unidade. (Foto: Polícia Militar)