Suspeito de furtar drogaria é preso vendendo os produtos em Três Rios

Um homem, de 30 anos, foi preso por policiais militares suspeito de furtar e tentar vender os produtos do furto de uma drogaria na noite de sexta-feira, em Três Rios.

Policiais militares prenderam o suspeito na Avenida do Contorno, no Centro. Ele estava tentando vender os produtos com preços abaixo do que era comercializado no estabelecimento. O material foi encontrado dentro de uma sacola carregada pelo suspeito, com etiquetas da drogaria.

Ainda de acordo com os agentes, o homem também portava um cachimbo para uso de crack. Uma funcionária da drogaria disse ter visto o suspeito dentro do estabelecimento. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. O material foi devolvido à drogaria. (Foto: PM/Divulgação)