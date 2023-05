Um jovem de 20 anos, suspeito de envolvimento na dupla tentativa de assassinato contra dois homens, foi preso na manhã deste sábado (6) em Barra Mansa. O suspeito foi flagrado com drogas na Rua Rui Barbosa, no Loteamento Nova Esperança, mesma localidade onde o crime ocorreu.

O suspeito seria o responsável por ser o distribuidor de drogas no local e foi flagrado com uma quantidade não informada de entorpecentes. A ação da Polícia Militar contou com o apoio de uma viatura da Polícia Civil.

Segundo a polícia, ele pode estar envolvido nos crimes praticados no fim da noite de sexta-feira (5). Na ocasião, as vítimas, de 34 e 43 anos, foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia. O mais novo levou um tiro no joelho, enquanto o mais velho foi baleado com dois tiros na região do abdômen. No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde deles.