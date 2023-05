Ação Comunitária realiza mutirão de capina em bairros de Volta Redonda

Força-tarefa visa dar apoio à manutenção de equipamentos da Smac e de outros espaços públicos

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda vem realizando um trabalho de apoio na limpeza e manutenção de equipamentos da secretaria e de outros espaços públicos, atendendo a solicitações de moradores. O serviço é feito por meio do novo setor de Manutenção da Smac, que está realizando um mutirão nesta semana em algumas localidades.

“Estamos promovendo uma força-tarefa com 35 pessoas, que estão fazendo a capina de Cras (Centros de Referência de Assistência Social), ruas e avenidas, tirando o mato das calçadas, melhorando o espaço para quem circula”, explicou o diretor do setor de Manutenção, Edson Carrá.

Nessa sexta-feira (5), os serviços aconteceram no São Luiz, onde três equipes atuaram em uma grande praça, além de ruas das partes alta e baixa do bairro; e no Vila Rica-Tiradentes, por onde o trabalho chegou a vias e outros espaços públicos da localidade. Durante a semana, o serviço de capina também atendeu o Cras Monte Castelo.

De acordo com o levantamento do setor de Manutenção, o serviço de limpeza e manutenção já chegou a outras localidades como o Pinto da Serra (Rua da Pedreira e Avenida Francisco Crisóstomos Torres, incluindo recolhimento de resíduos; Água Limpa (ruas Rio Tocantins, incluindo o escadão, e Rio Paraibuna); Centro (avenidas Gustavo Lira e Getúlio Vargas, incluindo via transversal); Vila Americana (campo de futebol no bairro); Santa Cruz (condomínios Ingá I e II); além do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e outras ruas do Vila Rica/Tiradentes.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou que a atuação do setor de Manutenção será contínua, visando atender demandas que chegam das comunidades.

“O intuito é ampliar a atuação do Social, oferecendo serviços importantes para a população, sobretudo a quem mais precisa. O Poder Público tem esse papel e vamos seguir com esse serviço para melhorar o dia a dia dos moradores”, afirmou a secretária. Fotos de divulgação/Secom/PMVR