Uma colisão envolveu três veículos na tarde de sábado, dia 6, no km 484, da Rodovia Rio-Santos, no trevo do Dnit, na altura do bairro Japuíba, sentido Paraty, em Angra dos Reis. O motorista de um dos veículos envolvidos no acidente perdeu o controle e caiu dentro de um córrego.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local para atender os feridos. O trânsito ficou parcialmente interrompido no local do acidente. Foto: Redes sociais