A convite do deputado, representantes do Detro também estiveram no encontro, neste sábado, dia 06, para atender os moradores

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) participou de uma manifestação pública por melhorias no transporte público intermunicipal organizada por moradores da Região Leste de Barra Mansa na tarde deste sábado, dia 06. O encontro reuniu cerca de 250 pessoas na praça em frente ao Colégio Municipal Joaquim Rodrigues Peixoto Júnior, no bairro Boa Vista II.

A convite do parlamentar, também estiveram no local assessores da presidência do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro). Durante a manifestação, Jari parabenizou os moradores da Região Leste e afirmou que se solidariza com o que chamou de luta justa, legítima e de grande importância.

“Como vereador de Volta Redonda, por três mandatos, minha atuação foi comprometida com luta por melhorias no transporte público, que é caro e não atende à população do município. Entrei com ação coletiva na Justiça exigindo que a prefeitura faça a licitação total das linhas”, lembrou Jari.

Como deputado, Jari ampliou a luta para o transporte coletivo intermunicipal em todo Sul Fluminense. “Conheço de perto os problemas enfrentados por moradores de Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Quatis, Barra do Piraí, Piraí, Valença, que precisam se deslocar, principalmente, para trabalhar e estudar”, disse Jari, ressaltando que esteve com o projeto Deputado na Sua Cidade em todos esses municípios, incluindo uma edição na Região Leste de Barra Mansa.

O parlamentar agradeceu ao presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, que entendeu importância da participação de servidores do órgão na reunião deste sábado, enviando os representantes atendendo a seu pedido, e aproveitou para cobrar deles mais empenho na fiscalização do transporte público intermunicipal em todo Sul Fluminense.

“É importante que os representantes do Detro estejam presentes nessa reunião para acompanhar de perto o sofrimento da população. Vocês precisam atuar frequentemente no Sul Fluminense, buscando melhorias no transporte público. É o dever de vocês, quem tem que fiscalizar a vergonha que é o transporte público na nossa região são vocês, é o dever de vocês”, falou Jari.

Também estavam no encontro os ex-vereadores de Barra Mansa Elisa, uma das organizadoras do movimento, Thiago Valério, Vicentinho, José Abel e Neuza.