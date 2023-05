Jovem é flagrado com drogas na cueca em Três Rios

Um jovem, de 22 anos, foi flagrado no fim da tarde de sábado, dia 6, com maconha escondida na cueca na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas, no Centro de Três Rios.

Policiais militares faziam patrulhamento quando tiveram atenção voltada ao rapaz. Ele estava em companhia de seu irmão, o adolescente, de 17 anos.

Em revista pessoal, os agentes encontraram, na cueca do jovem, 10 buchas de maconha e um pequeno tablete da mesma droga. Em consulta ao sistema foi verificado que ele possui três passagens por roubo e uma por furto, deixando a cadeia em 24 de março.

Os dois foram levados para a delegacia, onde o suspeito foi autuado. Ele informou que o irmão não possui ligação com o fato. Foto: PM/Divulgação