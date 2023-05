Desde 2021, 26 estudantes do UGB, FASF e UFF atuaram na secretaria e conheceram as políticas públicas voltada para o público da SMDH

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda recebe neste semestre seis estudantes universitárias do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB). As alunas do 7º período do curso de Psicologia Social atuam como estagiárias, sem remuneração mensal, para contribuir com a formação profissional. Pelo período de seis meses, elas entram em contato com a realidade vulnerável da população assistida pela secretaria.

Desde 2021, 26 estudantes foram beneficiados pela parceria entre a SMDH e universidades de Volta Redonda. Em 2021, foram apenas duas estagiárias. Em 2022, o número cresceu para 18 alunas, sendo 11 estudantes da FASF (Faculdades Sul Fluminense) e sete da UFF (Universidade Federal Fluminense). E neste ano, no primeiro semestre a SMDH recebe seis estudantes do curso de Psicologia Social do UGB, podendo ser renovado o estágio com uma nova turma, do mesmo curso, no segundo semestre.

Algumas alunas estagiam no acompanhamento das mulheres vulneráveis e em situação de violência doméstica no CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher). E outras atuam no Departamento de Políticas para Mulheres e Departamento de Políticas de Direitos Humanos, na Divisão da Promoção da Igualdade Racial ou na Divisão da Promoção da Diversidade LGBT, sempre com supervisão técnica.

Universitárias valorizam a oportunidade de ampliar conhecimentos

As universitárias comentaram a importância da oportunidade do estágio para uma melhor atuação profissional na área da Psicologia Social. A estudantes Danuta Janis Baylão disse: “Estou animada com o estágio de psicologia no CEAM. Conhecer, aprender e de alguma forma poder contribuir para conscientizar mulheres que vivem algum tipo de violência física ou psicológica. E também por estar dentro da SMDH e conhecer de perto como desenvolvem as políticas públicas para mulheres e direitos humanos, com pastas tão diversas e importante como a Promoção da Igualdade Racial e Promoção LGBT”.

Karen Ferreira destacou a capacitação que está recebendo na sua formação profissional. “É uma grande oportunidade para entender as políticas públicas e aplicá-las na minha futura formação de psicóloga. Ter essas vivências do estágio traz uma carga de conhecimento e aplicabilidade dos serviços que serão prestados futuramente. É incrível poder participar de um projeto tão rico, que possui tantas variantes e se sentir incluída como parte da equipe.

A universitária Maria Fernanda Cerqueira Costa citou o aprendizado: “Acredito que esse período no CEAM é muito importante pelo fato de que aqui aprendemos coisas que normalmente não temos no dia a dia. Conseguimos ver de perto como funciona a Política Pública, o quê e a quem envolve. Traz o sentimento de querer sempre ajudar, de enxergar o outro com um olhar mais humano, mais acolhedor. Consigo ver onde a política pública se encaixa na psicologia atualmente”.

A chefe de Gabinete da SMDH, Juliana Rodrigues, reafirmou a importância de receber e acolher tantos estudantes: “É muito importante ver tantos estudantes demonstrando o interesse de conhecer e participar da nossa atuação, pois todo o conhecimento que eles estão adquirindo nestes espaços serão empregados na atuação desses futuros profissionais de psicologia”, afirmou, lembrando que somente em 2021, com o retorno da atual gestão à prefeitura, as portas da secretaria foram abertas para estágios. “O aumento da procura é fruto do reconhecimento do nosso trabalho”, concluiu. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.