BM realiza mutirão de exames oftalmológicos no bairro Piteiras

Com objetivo de ampliar o atendimento, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta segunda-feira, 08, um mutirão de consultas e exames oftalmológicos na USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro Piteiras.

A coordenadora de Atenção Primária, Juliana Russi, destacou a importância da iniciativa. “Estamos levando consultas oftalmológicas de forma gratuita às Unidades, tornando mais acessíveis para os pacientes. Essa prontidão feita pela Secretaria é fundamental, pois atende aos que mais necessitam e diminui as faltas”, revelou.

A enfermeira da USF Piteiras, Gina Ferreira, detalhou como ocorre o serviço dentro da unidade. “Realizamos 20 consultas no dia de hoje. As pessoas chegam ao posto e passam por uma triagem de acordo com o risco que ela possui. Coletamos informações como o grau de catarata, por exemplo, e depois as direcionamos para realizarem os exames”, informou. O trabalho também contou com o apoio da líder do Distrito 1, Enfermeira Kely Cristina Santos de Oliveira.

Zilda de Menezes, 64 anos, moradora do bairro, ressaltou os benefícios do mutirão. “Tenho problema de catarata no olho direito e vou precisar passar por cirurgia. Esses exames deste mutirão me ajudaram muito. A equipe foi atenciosa e me orientaram o que devo seguir. Isso é muito importante, porque a gente precisa se cuidar”, concluiu. Foto: Paulo Dimas