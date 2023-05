Um acidente ocorrido na noite de domingo, dia 7, envolveu um carro e uma motocicleta na entrada do bairro Ilha Parque, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo informações do local, o condutor e o acompanhante ficaram feridos. A Polícia Militar esteve no local do acidente para confeccionar o boletim de ocorrência de trânsito.