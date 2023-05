Ações de conscientização com profissionais da saúde da unidade visam promover o hábito, de acordo com as diretrizes da OMS

O Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no Aterrado, promove durante toda semana atividades sobre o Dia Mundial de Higiene das Mãos, celebrado no último dia 5. Até 12 de maio, os funcionários da unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda estão participando de ações com o intuito de promover o hábito da higienização das mãos de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os profissionais da saúde do hospital estão se revezando entre o Cinema da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), coordenada pela médica infectologista Maria Cristina e pela técnica de enfermagem Michele Coelho, que exibindo vídeos sobre o controle de infecção, e a “Caixa da Verdade”, que identifica se as mãos contem sujidade.

Essa experiência é feita com um caixote preto com luz ultravioleta dentro e com aberturas laterais para colocar as mãos e, na parte superior, os participantes podem observar se as mãos foram higienizadas corretamente. Para o teste, é aplicada uma solução, que simula contaminação para treinamentos de antissepsia das mãos, que quando exposta à luz ultravioleta, ilumina as áreas atingidas.

Em seguida, a pessoa lava as mãos com água e sabão, conforme orientação da OMS, e coloca as mãos na caixa. Se o produto aparecer sob a luz ultravioleta, significa que os pontos iluminados não foram higienizados corretamente.

O Dia Mundial de Higienização das Mãos, criado em 2099, além de conscientizar as pessoas e estimular os profissionais de saúde a terem sempre boas práticas de higiene, tem como objetivo tornar esse hábito como prioridade mundial, já que dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), afirmam que lavar as mãos da forma correta evita em até 40% das infecções.

A gerente de Enfermagem do hospital, Cíntia Cristine da Silva, reforçou que o ato, relativamente, simples pode salvar vidas. “É uma medida simples e individual e pouco dispendiosa para prevenir a propagação de infecção relacionadas à assistência à saúde e deve ser adotada por todos os profissionais que atuam na unidade, principalmente aqueles que têm o contato direto com o paciente”, alertou.

As atividades no Hospital Nelson Gonçalves são organizadas pela equipe da CCIH e tem o apoio do diretor Administrativo, Reginaldo Moreira; assim como do diretor Médico da unidade, Rodney Gomes. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.