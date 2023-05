Motosserra apreendida em aterramento de mangue em Angra

A Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia nesta segunda-feira, dia 8, sobre um crime ambiental em uma área de preservação permanente em Angra dos Reis.

Os agentes do Parque Estadual da Juatinga, foram até à Rua Ariston Cipriano, na Praia do Recife e identificaram a degradação ambiental de uma área com cerca de 200 metros quadrados.

Durante a fiscalização, a equipe da 4ª UPAm encontrou o proprietário que informou estar aterrando o terreno de sua propriedade para fazer um estacionamento e que desconhecia se tratar de uma área de preservação permanente.

Como a denúncia feita ao Linha Verde mencionava que ele escondia algo em sua residência, os policiais adentraram ao imóvel e localizaram uma motosserra com numeração suprimida e sem que o responsável apresentasse a nota fiscal da ferramenta.

Diante dos fatos, os policiais militares apreenderam a motosserra e procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.