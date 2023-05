PM prende gerente do tráfico de drogas em Angra dos Reis

O criminoso figurava no site dos Procurados do Disque Denúncia

Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área, prenderam na tarde desta segunda-feira, dia 8, após uma denúncia anônima, um criminoso foragido da Justiça, de 39 anos, nos Predinhos do Belém, atrás da Unidade de Pronto Atendimento (UPA/Infantil), em Angra dos Reis

Policiais do GAT procederam até o local mencionado, onde conseguiram localizar o criminoso, que tentou se evadir do local, mas foi detido pelos policiais. No ato prisão, ele não ofereceu resistência.

Cabe ressaltar que ele seria gerente geral do tráfico de drogas nos bairros da Lambicada e Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

Contra ele havia dois Mandado de Prisão, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Homicídio Qualificado, expedidos pela Vara Criminal de Angra dos Reis. Ele foi levado para a sede da 166ª DP (Angra dos Reis), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

O detento foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado e à disposição do Judiciário.