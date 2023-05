Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas, com apoio do Serviço Reservado detiveram na noite de domingo, dia 7, dois homens com drogas e uma pistola 9mm, na Rua Bela Vista, no Morro da Caviana, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os dois suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. Foto: Polícia Militar