Policiais militares detiveram no início da tarde desta segunda-feira, dia 8, depois de uma denúncia anônima, um jovem de 24 anos com drogas no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

A Polícia Militar apreendeu com o suspeitos 236 pinos de cocaína, 162 pedras de crack, 33 pedaços de maconha, uma roupa do Exército, uma folha com anotações sobre venda de drogas, quatro baterias de rádios comunicadores, um celular e R$ 66. O material estava em duas mochilas.

Ele foi levado para a delegacia, onde o caso estava sendo registrado no momento desta publicação. Foto: PM/Divulgação