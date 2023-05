Polícia Militar flagra homem com revólver dentro de carro em Vassouras

Policiais miliares estavam em patrulhamento na noite de domingo, dia 7, por volta das 21h50min, quando abordaram um veículo VW Saveiro (branco) na Avenida Prefeito Carlos Eugênio Maxias, nas proximidades do viaduto Bacia de Pedra, em Vassouras (RJ).

Após busca pessoal foi apreendido em cima do tapete do veículo, ao lado do condutor, um revólver calibre 38 com cinco munições CBC intactas. O homem não possui documento para o porte da arma de fogo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Vassouras.