PRF no RJ realiza solenidade de abertura regional do Maio Amarelo

O “Movimento Maio Amarelo” cujo tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida” foi criado e difundido a partir da decretação pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 11 de maio de 2011, na Década de Ação para Segurança no Trânsito 2011-2020.

Deste modo, o mês de maio se tornou referência para a intensificação das ações realizadas por diversos países visando a redução da violência no trânsito e a cor amarela foi escolhida por simbolizar o estado de atenção representado nos sinais de trânsito, mais notadamente no sinal amarelo do semáforo.

A opção pela “conscientização” deve-se ao fato de que 77% dos acidentes ocorridos nos primeiros três meses de 2023 tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas. A expectativa da PRF é de que uma abordagem baseada na educação e na conscientização dos usuários de vias públicas, aliada à fiscalização rigorosa, possa alcançar resultados mais consistentes na redução de mortos e feridos no trânsito.

No ano de 2022, a Educação de Trânsito realizada pela PRF no estado do Rio de janeiro foram de 2.543 ações, com 9.381 veículos abordados e 104.061 pessoas alcançadas.

Participaram também da solenidade a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Operação lei Seca, Concessionária EcoRioMinas, Concessionária CCR RioSP e Concessionária Arteris.