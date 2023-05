Seis veículos da Princesinha do Vale chegaram neste fim de semana e demais chegarão ao longo da semana

Uma nova linha na história de Resende foi escrita neste fim de semana. A Prefeitura de Resende recebeu neste fim de semana (dias 6 e 7), os primeiros seis ônibus da nova frota que irá assumir o transporte público municipal em breve. Está prevista a chegada de mais veículos ainda no decorrer dos próximos dias.

Com um investimento em tecnologia de última geração, os novos ônibus possuem design moderno e sustentável, além de recursos que facilitam o acesso e a mobilidade das pessoas. Os novos ônibus do modelo padrão possuem capacidade para 37 passageiros e os modelos micro oferecem espaço para 22 pessoas.

Ao todo, serão 57 novos ônibus que farão parte da frota da nova empresa e o início da operação da Princesinha do Vale será apenas quando todos os veículos chegarem.

A chegada dos novos veículos é mais um passo importante na melhoria do transporte público de Resende. Além dos veículos oficiais que já chegaram na cidade, alguns veículos já tinham sido enviados para Resende para testes no intuito de avaliar as condições da cidade e a real necessidade municipal no que diz respeito à geografia e mobilidade, para garantir que estejam em plenas condições de atender às necessidades da população.

Além disso, a nova concessionária de transporte público deverá gerar cerca de 150 empregos na cidade. A grande maioria dos funcionários da antiga empresa serão aproveitados na nova concessionária, garantindo a continuidade do serviço e a valorização dos profissionais que já atuam no setor.

Com a chegada da nova frota, a Prefeitura de Resende reafirma seu compromisso com a melhoria do transporte público na cidade, oferecendo um serviço de qualidade e mais acessível para todos os moradores.

– Este é um momento histórico para nossa cidade. Depois de mais de 20 anos, estamos dando início à operação da nova concessionária de ônibus, o que representa um grande avanço para o transporte público em nossa região. Com a modernização da frota, estamos oferecendo um serviço mais eficiente e de qualidade para a população, além de investir na melhoria da mobilidade urbana, com um contrato mais rígido para que o serviço seja fiscalizado. É um momento de celebrar essa conquista e de continuar trabalhando para tornar nossa cidade cada vez melhor para todos – finalizou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.