‘Sabadão de Compras’ atrai centenas de pessoas ao bairro Vila Nova

Lojas ficaram abertas até mais tarde para que a população pudesse garantir o presente de Dia das Mães

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realizou neste sábado, dia 06, mais uma edição do ‘Sabadão de Compras’, dessa vez dedicado ao Dia das Mães. O evento aconteceu na Rua Arthur Oscar, no bairro Vila Nova, com diversas atrações, serviços e as lojas abertas até as 16h.

O prefeito Rodrigo Drable marcou presença na ação e destacou a participação dos moradores. “O ‘Sabadão de Compras’ é importante pois movimenta a economia do bairro, traz alegria e diversão, além de ser uma oportunidade de promover encontros em um ambiente saudável para a família. Estou muito feliz em ver que as pessoas abraçaram essa iniciativa”, disse o prefeito.

O ‘Sabadão de Compras’ tem como objetivo fomentar a economia dos centros comerciais da cidade, levando atrações como: feira de artesanato, food trucks, shows, brinquedos para as crianças e serviços das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Meio Ambiente e de Esportes, que realizaram atendimentos para atualizar dados de pessoas que recebem benefícios do Governo Federal, como Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica, doação de mudas e atividades físicas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, comemorou o sucesso da ação. “É muito bom ver a rua lotada, as pessoas realizando suas compras com tranquilidade e se divertindo. Levar o ‘Sabadão de Compras’ para os bairros, como estamos fazendo hoje aqui na Vila Nova, promove a descentralização e o fortalecimento da economia como um todo. Além disso, nós conseguimos trazer serviços da Prefeitura, como, por exemplo, a presença da Assistência Social com o atendimento para cadastramento e atualização do Cadúnico”, destacou Bruno.

A empresária Maria Cecília da Silva Pereira Dias possui loja em outra rua do bairro, mas marcou presença no evento e comemorou os resultados. “O ‘Sabadão de Compras’ é pra mim uma ação nova, pois é a primeira vez que participo. A experiência está sendo ótima, pois consegui captar clientes dos dois lados. Os que já conhecem o meu trabalho foram atendidos na loja física, localizada na Rua José Melchiades, e aqui no evento, através do showroom, tive a oportunidade de me apresentar para quem não conhecia e rever clientes e amigos. Está sendo um dia muito importante, com um retorno ótimo”, disse Cecília.

Quem também marcou presença foram as entidades Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); os vereadores Dudu Pimentel, Raiane Braga e Cristina Magno (que montou um gabinete itinerante para atender os moradores); o diretor do Saae, Adilson Rezende; e os secretários Eros dos Santos, de Planejamento Urbano, e de Governo, Luiz Furlani, que comentou a relevância do evento:

– O ‘Sabadão de Compras’ fomenta a economia, não apenas do bairro, mas de toda a cidade que se mobiliza para participar, além de oferecer oportunidade para os empreendedores apresentarem seus produtos e movimentar o comércio local – disse Furlani. Fotos: Felipe Vieira