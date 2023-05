Nesta semana, o trabalho, que garante a fluidez no trânsito e a segurança de motoristas e pedestres, será concluído em vias do bairro Vila Americana

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda segue executando o trabalho de revitalização da sinalização de ruas da cidade. O objetivo é garantir maior fluidez no trânsito e a segurança de motoristas e pedestres. O foco, agora, é voltado para as ruas no interior dos bairros.

Nesta semana, o trabalho iniciado na última sexta-feira (5), na Vila Americana, será concluído. Todas as transversais à Avenida Argentina serão beneficiadas com reforço na demarcação de faixas de pedestres, de delimitações de estacionamento, parada ou entrada de pavimento, entre outras.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda, Paulo Barenco, o trabalho de revitalização da sinalização viária é constante. “Nesta semana, a equipe está na Vila Americana, onde, a pedido da Associação de Moradores, haverá mudanças no sentido do tráfego em algumas ruas para beneficiar o transporte coletivo”, disse, antecipando que as modificações vão ocorrer nas ruas Porto Rico, Dr. Guanayr Horst e Venezuela.

No último mês de abril, a equipe da STMU executou a revitalização da sinalização em vias dos bairros São Luiz, Conforto, Sessenta, Vila Mury e Retiro. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.