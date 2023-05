Agentes do programa Operação Foco Divisas e da Secretaria Estadual de Fazenda apreenderam, neste domingo, dia 7, mais de seis mil cuecas com indícios de falsificação, no km 6,5 da BR-040, no Posto de Controle Fiscal em Levy Gasparian (RJ).

As equipes realizavam as ações de rotina quando tiveram suas atenções voltadas para um ônibus de passageiros que passou por fora do posto fiscal. A abordagem foi realizada na altura do km 14, próximo à cidade de Três Rios.

Durante a fiscalização, foi encontrada a mercadoria que estava em sacolas. Uma mulher se apresentou como proprietária da mercadoria e foi encaminhada para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberada.

O material ficou apreendido e será levado para analise de perícia.

Destruição:

No último dia 27 de abril cerca de 4 toneladas de produtos falsificados que foram apreendidos no Posto de Controle Fiscal de Comendador Levy Gasparian foram destruídas.

As apreensões ocorreram ao longo do ano passado e dos dois primeiros meses deste ano. A destruição do material aconteceu após autorização judicial.

“O Posto de Controle Fiscal de Comendador Levy Gasparian é um dos principais quando o assunto é apreensão de produtos com indícios de falsificação. Vale ressaltar que todo esse material apreendido é levado para perícia e após a confirmação da falsificação nós trabalhamos em parceria com a justiça para conseguir a destruição desse material. São produtos que podem prejudicar a saúde das pessoas, por isso a destruição é importante”, ressaltou o subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.