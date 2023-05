Um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 9, deixou o trânsito com lentidão nos dois sentidos no Viaduto Heitor Leite Franco, sentido Aterrado em Volta Redonda. Segundo informações do local, um ocupante de um dos carros sofreu ferimentos. Ele foi socorrido e levado ao Hospital São João Batista.

A unidade hospitalar ainda não informou o estado de saúde da vítima. Foto: Redes sociais