Uma colisão traseira ocorreu no final da tarde desta terça-feira, dia 9, por volta das 17h45min, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do McDonald’s, no bairro Paraiso, em Resende.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e deparou com um veículo Nissan/Kicks que havia colidido na traseira de uma carreta e, em sequência, colidiu na mureta de concreto.

O passageiro do Kicks, de 34 anos, sofreu um corte no supercílio, sendo socorrido por equipe de resgate médico do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência de Resende. Os condutores dos veículos (Kicks e carreta) nada sofreram.