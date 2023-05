Dia das Mães tem sorteio no Sider Shopping

Um presente com destino certo!

Dias das Mães no Sider Shopping tem sorteio de 10 fins de semana em um hotel luxuoso na Serra da Mantiqueira e 10 Vales-compra no valor de R$1.000,00.

Proporcionar momentos de descanso e lazer inesquecíveis para as mamães. Essa foi a inspiração para a campanha Mães – Um Presente com Destino Certo, do Sider Shopping, que acontece até dia 14/05 e promete encantar as mamães que amam viajar e viver experiências.

Para concorrer aos prêmios, a cada R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em compras o cliente tem direito a 1 cupom. Lembrando que, nas compras realizadas aos sábados, o valor da nota fiscal vale o dobro, e aos domingos, vale o triplo, aumentando assim, as chances de ganhar! Os cupons podem ser trocados no 2º piso do Sider Shopping.

Serão 20 prêmios no total, 10 finais de semana com direito a acompanhante no luxuoso Hotel Parque Mira Serra, localizado na Serra da Mantiqueira, e 10 vales-compra no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada, para serem usados no Sider Shopping.

Para a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo, a ação proposta pelo empreendimento proporciona uma experiência inesquecível para as Mães, que cuidam sempre tão bem de nós. “A rotina da maternidade é intensa e cheia de amor, mas também é cansativa e às vezes é necessário fazer uma pausa para se reconectar, ter um tempo para si e descansar. Foi pensando nisso que escolhemos uma hospedagem em local paradisíaco com todo o luxo que as nossas Mães merecem. E, além das viagens, ainda tem os vales-compra que sempre são muito bem-recebidos, afinal estamos sempre desejando algum produto”, conta informa Patrícia Macedo.

Para mais informações sobre a promoção, acesse o regulamento: sidershopping.com.br